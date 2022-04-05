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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

05.04.2022 18:19
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 05.04.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.9 Bölümü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci vd. maddeleri uyarınca, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'ni, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak belirlemiş ve bu hususu Yönetim Kurulu'muzun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu'muz bu belirlemeyi uygun bulmuş ve 1- PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak seçilmesine 2-Bu seçimin Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına,  Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016039


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