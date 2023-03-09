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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

09.03.2023 18:23
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2023
Karar Sayısı
7
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 2022 Ocak – Aralık dönemine ait,  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, Faaliyet Raporu ektedir. a) 31.12.2022 tarihli Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,            beyan ederiz. Saygılarımızla,  Mehmet Ercan KUMCU                                                          Ali Galip YORGANCIOĞLU Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                          Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Onur ÇEVİKEL                         Evren Cankurtaran                    Mali İşler Başkanı (CFO)                     Mali Kontrol ve Raporlama Direktörü 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122384


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