***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
22.03.2024 18:21
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2023 yıl sonu Finansal Sonuçları 26.03.2024 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 26/03/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261627
BIST
'
18:059.112
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -29,20
|Açılış
|: 9.162
|
|Önceki Kapanış
|: 9.141
|
9.081
En Yüksek
9.223
18:0532,0260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7400
|
32,2123
En Düşük
31,8778
18:0534,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1769
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,0445
En Düşük
34,5306
18:052.227,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -15,47
|Açılış
|: 2.228,04
|
|Önceki Kapanış
|: 2.242,97
|
2.260,11
En Düşük
2.219,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEKAG
|66,55
|110.677.669
|% 10,00
|
|GOLTS
|407,00
|539.419.610
|% 10,00
|
|AZTEK
|118,80
|173.392.076
|% 10,00
|
|DESPC
|63,80
|54.599.931
|% 10,00
|
|BERA
|19,82
|686.121.670
|% 9,99
|
|ENSRI
|33,30
|195.237.838
|% -10,00
|
|KSTUR
|8.370,00
|22.100.730
|% -10,00
|
|PEKGY
|15,68
|945.553.762
|% -9,99
|
|ULUFA
|12,51
|108.337.548
|% -9,94
|
|MAKIM
|52,70
|89.169.244
|% -9,91
|
|THYAO
|291,25
|13.055.341.874
|% 2,01
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|AKBNK
|45,82
|4.031.331.852
|% 1,73
|
|VESTL
|83,00
|3.876.284.838
|% -3,26
|
|ISCTR
|11,02
|4.621.958.643
|% -1,17
|
|YKBNK
|26,64
|5.342.349.153
|% 2,54
|
|ZOREN
|5,27
|1.003.255.188
|% -3,48
|
|EKGYO
|10,03
|1.481.207.104
|% -4,57
|
|PETKM
|22,94
|3.137.013.386
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0112
|32,0453
|% 0,06
|
|Euro
|34,6400
|34,7043
|% -0,49
|
|Sterlin
|41,1290
|41,3352
|% -0,47
|
|Frank
|36,3252
|36,5073
|% -0,14
|
|Riyal
|8,7029
|8,7466
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,67
|24,70
|% 0,66
|
|Platin
|895,13
|896,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|992,41
|995,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,44
|85,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,89
|2.163,26
|% 0,66
|