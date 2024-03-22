***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2023 yıl sonu Finansal Sonuçları 26.03.2024 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. ÇeyrekYıllık01/01/2023 31/12/2023 26/03/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261627BIST