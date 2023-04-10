***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve Yönetim Kurulu kar payı dağıtım teklifi tutarının artırılmasına ilişkin olarak Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanının güncellenmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 23.03.2023Genel Kurul Tarihi 19.04.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 KAT:1 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYEGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2022 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi.7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 2022 ücretlerine ilişkin geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasının karara bağlanması.8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi.13 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan MetniEK: 3 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 23.03.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ekte belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19.04.2023 Çarşamba günü saat 14:00'de " Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Kat:1 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul " adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.Bilgilendirme dokümanı ve Genel Kurul ilan metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135795BIST