***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.696.596 2.083.888 3.759.922 997.722DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.016 -58.937 -17.123 -1.727Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.314 -3.469 -21.283 -2.391Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-721 0 -303 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-18.413 -70.203 -1.144 232Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.432 14.735 5.607 432Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.432 14.735 5.607 432Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.452.057 2.504.210 15.306.995 1.082.445Yabancı Para Çevrim Farkları20.449.764 3.625.354 19.461.102 1.374.161Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-360.977 -169.773 -1.949.827 -24.395Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -4.575.161 -1.145.487 -2.882.680 -299.091Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 3 0 123Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler938.431 194.113 678.400 31.647Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri938.431 194.113 678.400 31.647DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.423.041 2.445.273 15.289.872 1.080.718TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.119.637 4.529.161 19.049.794 2.078.440Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15.620.942 3.475.631 14.673.251 1.633.724Ana Ortaklık Payları4.498.695 1.053.530 4.376.543 444.716Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 27.346.667 16.162.782Finansal Yatırımlar1.777.823 131.552Ticari Alacaklar13.777.609 5.992.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 18.787 27.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar13.758.822 5.965.232Diğer Alacaklar596.275 368.015İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 198.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar398.275 368.015Türev Araçlar24.2 351.742 526.271Stoklar6 20.438.488 11.422.692Peşin Ödenmiş Giderler2.239.236 2.087.615Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 173.983 392.550Diğer Dönen Varlıklar12.1 1.302.242 966.691ARA TOPLAM68.004.065 38.050.962TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR68.004.065 38.050.962DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar74.531 97.456Ticari Alacaklar2.554 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.554 0Diğer Alacaklar151.443 119.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 34.101 12.135İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar117.342 107.218Türev Araçlar24.2 34.487 44.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 1.022.786 733.456Maddi Duran Varlıklar9 33.620.617 25.939.696Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.942.233 3.465.482Maddi Olmayan Duran Varlıklar56.992.771 41.000.915Şerefiye11.2 14.875.393 10.219.645Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 42.117.378 30.781.270Peşin Ödenmiş Giderler514.086 338.440Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 3.767.116 2.484.060Diğer Duran Varlıklar12.2 17.483 17.378TOPLAM DURAN VARLIKLAR100.140.107 74.240.888TOPLAM VARLIKLAR168.144.172 112.291.850KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 10.880.730 5.086.516Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 9.664.685 7.982.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.664.685 7.982.490Banka Kredileri8.552.018 7.017.742Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.112.667 964.748Ticari Borçlar37.791.217 23.327.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 25.369 33.160İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.765.848 23.293.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar714.086 599.587Diğer Borçlar7.275.034 3.803.237İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.2 0 18.377İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.275.034 3.784.860Türev Araçlar24.2 1.447.463 446.805Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)550.158 425.917Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 877.223 258.116Kısa Vadeli Karşılıklar1.800.629 1.496.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.124.215 671.421Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar676.414 824.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 170.883 130.200ARA TOPLAM71.172.108 43.556.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.172.108 43.556.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 28.435.455 21.793.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.435.455 21.793.953Banka Kredileri25.137.277 18.842.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.298.178 2.951.582Ticari Borçlar2.460 2.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.460 2.091Diğer Borçlar36.007 34.008İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.007 34.008Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 740.139 619.888Türev Araçlar24.2 777.117 708.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.648 106.326Uzun Vadeli Karşılıklar976.154 832.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 976.154 832.032Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 7.419.441 5.310.379Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 6.577 5.444TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.467.998 29.412.777TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER109.640.106 72.968.948ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.448.380 8.988.269Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)97.540 97.540Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-39.625 -10.357Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-39.625 -10.357Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-60.061 -44.603Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.436 34.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.731.217 3.715.845Yabancı Para Çevrim Farkları10.633.458 6.591.208Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.902.241 -2.875.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 163.810 637.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 4.680.686 2.955.192Net Dönem Karı veya Zararı1.512.591 1.290.783Kontrol Gücü Olmayan Paylar45.055.686 30.334.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.504.066 39.322.902TOPLAM KAYNAKLAR168.144.172 112.291.850Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat71.306.664 35.486.336 43.567.874 20.348.394Satışların Maliyeti-49.244.017 -25.077.793 -29.941.585 -14.068.131TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.062.647 10.408.543 13.626.289 6.280.263BRÜT KAR (ZARAR)22.062.647 10.408.543 13.626.289 6.280.263Genel Yönetim Giderleri-3.041.232 -1.519.847 -1.649.207 -815.743Pazarlama Giderleri-11.515.022 -6.176.898 -6.629.619 -3.394.100Araştırma ve Geliştirme Giderleri-11.357 -6.797 -6.728 -3.327Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 2.753.416 575.951 2.015.819 265.241Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -2.994.254 -889.659 -1.439.937 -420.132Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -212.456 -165.854 -117.557 -79.630ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.041.742 2.225.439 5.799.060 1.832.572Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 1.196.399 1.340.191 1.147.258 76.757Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -603.879 -28.536 -29.993 -16.172FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.634.262 3.537.094 6.916.325 1.893.157Finansman Gelirleri18 3.719.075 1.451.054 1.523.238 562.480Finansman Giderleri19 -5.963.710 -2.331.444 -3.199.095 -1.155.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.389.627 2.656.704 5.240.468 1.300.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.745.652 -515.064 -1.544.122 -308.288Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -1.706.744 -614.084 -1.195.108 -361.183Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 -38.908 99.020 -349.014 52.895SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.643.975 2.141.640 3.696.346 992.020DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 52.621 -57.752 63.576 5.702DÖNEM KARI (ZARARI)3.696.596 2.083.888 3.759.922 997.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.184.005 1.201.418 2.207.994 799.589Ana Ortaklık Payları1.512.591 882.470 1.551.928 198.133Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kaza00 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar22.1 -198.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.355.121 -575.975Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.873 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.540 1.540Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 18.463.670 10.696.665Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -11.723.800 -8.207.351Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-704.954 -576.846Türev Araçlardan Nakit Girişleri36.990 45.918Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-141.000 0Ödenen Temettüler-1.015.863 -1.765.327Ödenen Faiz-1.719.117 -976.065Alınan Faiz380.518 202.387Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.143.990 3.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.035.546 3.545.637Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.128.150 18.482NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.163.696 3.564.119DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.149.625 12.857.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 27.313.321 16.421.748Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688Transferler-1.747 -348.898 350.645Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.900 -56.162 644.667 -414.545 882.470 1.053.530 3.475.631 4.529.161Dönem Karı (Zararı)882.470 882.470 1.201.418 2.083.888Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.900 -56.162 644.667 -414.545 171.060 2.274.213 2.445.273Sermaye Arttırımı1.540 1.540Kar Payları-499.688 429.688 -70.000 -1.082.458 -1.152.458Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 97.540 -7.145 2.916 -31.222 55.039 3.524.804 -1.694.413 637.105 2.966.787 882.470 6.743.187 20.829.744 27.572.931Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902Transferler-473.295 1.764.078 -1.290.783 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.458 -13.810 4.042.250 -1.026.878 1.512.591 4.498.695 15.620.942 20.119.637Dönem Karı (Zararı)1.512.591 1.512.591 2.184.005 3.696.596Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.458 -13.810 4.042.250 -1.026.878 2.986.104 13.436.937 16.423.041Sermaye Arttırımı1.540 1.540Kar Payları-60.000 -60.000 -955.862 -1.015.862Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler17.399 17.399 50.416 67.815Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4.017 4.017 4.017 8.034Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -60.061 20.436 10.633.458 -3.902.241 163.810 4.680.686 1.512.591 13.448.380 45.055.686 58.504.066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055631BIST