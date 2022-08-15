***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
15.08.2022 19:33
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.696.596 2.083.888 3.759.922 997.722
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.016 -58.937 -17.123 -1.727
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.314 -3.469 -21.283 -2.391
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-721 0 -303 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-18.413 -70.203 -1.144 232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.432 14.735 5.607 432
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.432 14.735 5.607 432
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.452.057 2.504.210 15.306.995 1.082.445
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.449.764 3.625.354 19.461.102 1.374.161
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-360.977 -169.773 -1.949.827 -24.395
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23 -4.575.161 -1.145.487 -2.882.680 -299.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 3 0 123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
938.431 194.113 678.400 31.647
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
938.431 194.113 678.400 31.647
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.423.041 2.445.273 15.289.872 1.080.718
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.119.637 4.529.161 19.049.794 2.078.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.620.942 3.475.631 14.673.251 1.633.724
Ana Ortaklık Payları
4.498.695 1.053.530 4.376.543 444.716
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.346.667 16.162.782
Finansal Yatırımlar
1.777.823 131.552
Ticari Alacaklar
13.777.609 5.992.794
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 18.787 27.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.758.822 5.965.232
Diğer Alacaklar
596.275 368.015
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 198.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
398.275 368.015
Türev Araçlar
24.2 351.742 526.271
Stoklar
6 20.438.488 11.422.692
Peşin Ödenmiş Giderler
2.239.236 2.087.615
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 173.983 392.550
Diğer Dönen Varlıklar
12.1 1.302.242 966.691
ARA TOPLAM
68.004.065 38.050.962
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.004.065 38.050.962
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
74.531 97.456
Ticari Alacaklar
2.554 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.554 0
Diğer Alacaklar
151.443 119.353
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 34.101 12.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.342 107.218
Türev Araçlar
24.2 34.487 44.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 1.022.786 733.456
Maddi Duran Varlıklar
9 33.620.617 25.939.696
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.942.233 3.465.482
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
56.992.771 41.000.915
Şerefiye
11.2 14.875.393 10.219.645
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.1 42.117.378 30.781.270
Peşin Ödenmiş Giderler
514.086 338.440
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 3.767.116 2.484.060
Diğer Duran Varlıklar
12.2 17.483 17.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.140.107 74.240.888
TOPLAM VARLIKLAR
168.144.172 112.291.850
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.880.730 5.086.516
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.664.685 7.982.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.664.685 7.982.490
Banka Kredileri
8.552.018 7.017.742
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.112.667 964.748
Ticari Borçlar
37.791.217 23.327.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.2 25.369 33.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.765.848 23.293.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
714.086 599.587
Diğer Borçlar
7.275.034 3.803.237
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.2 0 18.377
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.275.034 3.784.860
Türev Araçlar
24.2 1.447.463 446.805
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
550.158 425.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 877.223 258.116
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.800.629 1.496.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.124.215 671.421
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
676.414 824.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.3 170.883 130.200
ARA TOPLAM
71.172.108 43.556.171
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.172.108 43.556.171
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 28.435.455 21.793.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.435.455 21.793.953
Banka Kredileri
25.137.277 18.842.371
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.298.178 2.951.582
Ticari Borçlar
2.460 2.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.460 2.091
Diğer Borçlar
36.007 34.008
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.007 34.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
8 740.139 619.888
Türev Araçlar
24.2 777.117 708.656
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.648 106.326
Uzun Vadeli Karşılıklar
976.154 832.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 976.154 832.032
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 7.419.441 5.310.379
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
12.4 6.577 5.444
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.467.998 29.412.777
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
109.640.106 72.968.948
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.448.380 8.988.269
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
97.540 97.540
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-39.625 -10.357
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.625 -10.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.061 -44.603
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.436 34.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.731.217 3.715.845
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.633.458 6.591.208
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.902.241 -2.875.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 163.810 637.105
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 4.680.686 2.955.192
Net Dönem Karı veya Zararı
1.512.591 1.290.783
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.055.686 30.334.633
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.504.066 39.322.902
TOPLAM KAYNAKLAR
168.144.172 112.291.850
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
71.306.664 35.486.336 43.567.874 20.348.394
Satışların Maliyeti
-49.244.017 -25.077.793 -29.941.585 -14.068.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.062.647 10.408.543 13.626.289 6.280.263
BRÜT KAR (ZARAR)
22.062.647 10.408.543 13.626.289 6.280.263
Genel Yönetim Giderleri
-3.041.232 -1.519.847 -1.649.207 -815.743
Pazarlama Giderleri
-11.515.022 -6.176.898 -6.629.619 -3.394.100
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-11.357 -6.797 -6.728 -3.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 2.753.416 575.951 2.015.819 265.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -2.994.254 -889.659 -1.439.937 -420.132
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 -212.456 -165.854 -117.557 -79.630
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.041.742 2.225.439 5.799.060 1.832.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 1.196.399 1.340.191 1.147.258 76.757
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -603.879 -28.536 -29.993 -16.172
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.634.262 3.537.094 6.916.325 1.893.157
Finansman Gelirleri
18 3.719.075 1.451.054 1.523.238 562.480
Finansman Giderleri
19 -5.963.710 -2.331.444 -3.199.095 -1.155.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.389.627 2.656.704 5.240.468 1.300.308
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.745.652 -515.064 -1.544.122 -308.288
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -1.706.744 -614.084 -1.195.108 -361.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -38.908 99.020 -349.014 52.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.643.975 2.141.640 3.696.346 992.020
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21 52.621 -57.752 63.576 5.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.696.596 2.083.888 3.759.922 997.722
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.184.005 1.201.418 2.207.994 799.589
Ana Ortaklık Payları
1.512.591 882.470 1.551.928 198.133
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kaza00 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
22.1 -198.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.355.121 -575.975
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.873 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.540 1.540
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 18.463.670 10.696.665
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.723.800 -8.207.351
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-704.954 -576.846
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
36.990 45.918
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-141.000 0
Ödenen Temettüler
-1.015.863 -1.765.327
Ödenen Faiz
-1.719.117 -976.065
Alınan Faiz
380.518 202.387
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.143.990 3.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.035.546 3.545.637
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.128.150 18.482
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.163.696 3.564.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.149.625 12.857.629
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 27.313.321 16.421.748
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688
Transferler
-1.747 -348.898 350.645
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.900 -56.162 644.667 -414.545 882.470 1.053.530 3.475.631 4.529.161
Dönem Karı (Zararı)
882.470 882.470 1.201.418 2.083.888
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.900 -56.162 644.667 -414.545 171.060 2.274.213 2.445.273
Sermaye Arttırımı
1.540 1.540
Kar Payları
-499.688 429.688 -70.000 -1.082.458 -1.152.458
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 2.916 -31.222 55.039 3.524.804 -1.694.413 637.105 2.966.787 882.470 6.743.187 20.829.744 27.572.931
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902
Transferler
-473.295 1.764.078 -1.290.783 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.458 -13.810 4.042.250 -1.026.878 1.512.591 4.498.695 15.620.942 20.119.637
Dönem Karı (Zararı)
1.512.591 1.512.591 2.184.005 3.696.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.458 -13.810 4.042.250 -1.026.878 2.986.104 13.436.937 16.423.041
Sermaye Arttırımı
1.540 1.540
Kar Payları
-60.000 -60.000 -955.862 -1.015.862
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17.399 17.399 50.416 67.815
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.017 4.017 4.017 8.034
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -60.061 20.436 10.633.458 -3.902.241 163.810 4.680.686 1.512.591 13.448.380 45.055.686 58.504.066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055631
BIST