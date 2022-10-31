***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
31.10.2022 18:36
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 27.10.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştu. Söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075538
BIST
18:053.979
En Yüksek
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|Açılış
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3.982
En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|: 18,6600
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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986,64
En Düşük
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|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
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|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
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|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
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|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
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|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
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|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
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|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
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|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5977
|18,6122
|% 0,17
|
|Euro
|18,3682
|18,3847
|% -0,82
|
|Sterlin
|21,3230
|21,4299
|% -0,90
|
|Frank
|18,5099
|18,6214
|% -0,39
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-8,42
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.597
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.214
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,08
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|B. Petrol
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|92,67
|-1,10
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