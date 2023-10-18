***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
18.10.2023 12:12
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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12.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 12.10.2023 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç
Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207411
BIST
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12:167.977
En Düşük
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|KSTUR
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|INTEM
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|74.025.464
|% 9,97
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|MEKAG
|40,22
|2.745.095
|% 9,95
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|DITAS
|20,78
|15.142.426
|% -46,69
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|ADEL
|460,40
|40.403.474
|% -6,99
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|SNPAM
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|UMPAS
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|KTLEV
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|121.229.943
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|THYAO
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|2.477.538.272
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|ZOREN
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|EKGYO
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|620.686.597
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|IHLAS
|1,13
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|
|KATMR
|2,76
|205.863.360
|% -1,43
|
|GSRAY
|8,53
|517.737.889
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|
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|Alış
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|
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|12:16
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|%
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|Gümüş Gr.
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