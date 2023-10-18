***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 12.10.2023 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraçBelgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207411BIST