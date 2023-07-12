Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.07.2023 18:36
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.07.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulunun yurt içinde 2.500.000.000.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.07.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171087


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.342
Değişim :  -0,33% |  -20,88
Açılış :  6.361  
Önceki Kapanış :  6.363  
En Düşük
6.287 En Yüksek
6.411
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 43,12 44.147.577 % 10,00  
VKING 46,42 67.614.121 % 10,00  
MSGYO 8,48 37.763.904 % 9,99  
EUYO 11,34 8.898.360 % 9,99  
AYCES 242,30 41.713.869 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,1456 26,1538 % 0,23  
Euro 29,1061 29,1167 % 1,32  
Sterlin 33,8853 34,0552 % 0,66  
Frank 30,0178 30,1986 % 1,51  
Riyal 6,9499 6,9848 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 25,53  
Altın Gr. 1.647 1.648 25,40  
Cumhuriyet 10.956 11.122 142,00  
Tam 10.608 10.827 167,00  
Yarım 5.304 5.439 84,00  
Çeyrek 2.660 2.719 42,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,13 0,99  
Gümüş Gr. 20,28 20,31 0,88  
B. Petrol 79,86 79,86 0,46  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru