***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.11.2021 16:23
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), AG Anadolu Grubu Holding'in uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", uzun vadeli uluslararası notunu "BBB-", kısa vadeli uluslararası notunu "A-3", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978321
BIST
16:341.710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
16:3411,1191
En Yüksek
|Değişim
|: 4,57%
|| 0,4864
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
16:3412,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 4,82%
|| 0,5807
|Açılış
|: 12,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
16:34665,26
En Yüksek
|Değişim
|: 4,32%
|| 27,54
|Açılış
|: 665,04
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TETMT
|190,50
|7.891.656
|% 9,99
|
|DITAS
|22,92
|16.840.662
|% 9,98
|
|PRKAB
|44,76
|168.218.079
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|91.464.671
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|611.113.115
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.098.039
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,83
|50.569.427
|% -8,96
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|TDGYO
|6,43
|10.927.472
|% -7,08
|
|GARAN
|11,97
|5.124.650.295
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,53
|2.761.777.658
|% 4,75
|
|AKBNK
|7,08
|2.391.825.347
|% -0,42
|
|PETKM
|7,56
|2.253.481.661
|% -1,95
|
|SISE
|10,74
|1.941.839.368
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,53
|2.761.777.658
|% 4,75
|
|GARAN
|11,97
|5.124.650.295
|% 0,59
|
|TSKB
|1,55
|528.979.289
|% -1,90
|
|AKBNK
|7,08
|2.391.825.347
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,11
|672.092.733
|% -3,21
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1064
|11,1191
|% 4,57
|
|Euro
|12,6041
|12,6243
|% 4,82
|
|Sterlin
|14,9364
|15,0113
|% 4,51
|
|Frank
|11,9463
|12,0183
|% 4,75
|
|Riyal
|2,9551
|2,9700
|% 4,65
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,51
|
|Altın Gr.
|674
|674
|36,07
|
|Cumhuriyet
|4.384
|4.450
|177,00
|
|Tam
|4.425
|4.554
|258,17
|
|Yarım
|2.109
|2.164
|86,00
|
|Çeyrek
|1.072
|1.101
|62,07
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,96
|8,97
|0,40
|
|B. Petrol
|80,32
|80,32
|0,04
|
Seans Raporu
16:34
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16:46XU100
Endeks 1, 721 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 35, 304.00 milyon TL de
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16:43GLDTR
Yüzde 4.76 oranında artışla 58.52 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 982 adet işlem
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16:42BERA
Yüzde 6.05 oranında artışla 10.69 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 067, 076 adet işlem
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16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 03 artarak (% 2.05 ) 1, 547
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16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERCN, RALYH, TETMT, DOBUR, PRKAB, DITAS