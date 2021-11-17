***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), AG Anadolu Grubu Holding'in uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (Trk)", kısa vadeli ulusal notunu "A-1+ (Trk)", uzun vadeli uluslararası notunu "BBB-", kısa vadeli uluslararası notunu "A-3", görünümlerini ise durağan olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978321BIST