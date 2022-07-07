***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
07.07.2022 18:14
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/07/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/07/2022
Açıklama
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") tarafından yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme çalışmasının sonucunda şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 07.07.2022 tarihi itibariyla (10 üzerinden) 9,57'ye yükselmiştir. SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu Şirketimizin www.anadolugrubu.com.tr adresindeki websitesinde yayınlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,85 98,1 99,48 94,36 95,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043271
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0861
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0711
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05967,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,27
|Açılış
|: 967,98
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2925
|17,2958
|% 0,47
|
|Euro
|17,5916
|17,6229
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,7179
|20,8218
|% 1,25
|
|Frank
|17,7084
|17,8151
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5967
|4,6198
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,14
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,58
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.490
|6.600
|-8,00
|
|Yarım
|3.176
|3.227
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.613
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,62
|