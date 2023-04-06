***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.04.2023 09:01
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/07/2022
Açıklama
Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 06.04.2023 tarihinde sona erdiğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 06.04.2023 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup bu sözleşme 06.04.2024 tarihine dek yürürlükte olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,85 98,1 99,48 94,36 95,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132291
BIST
10:294.941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,19
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.950
En Düşük
4.920
10:2919,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2729
En Düşük
19,2167
10:2921,1544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1469
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,1544
En Düşük
20,9548
10:291.248,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.248,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler10:27
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|ELITE
|13,64
|13.018.507
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|150.007
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|6.584.672
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|27.786.953
|% 9,98
|
|ONCSM
|135,60
|20.512.966
|% -5,51
|
|IHAAS
|137,30
|2.834.855
|% -4,98
|
|IMASM
|325,60
|10.410.559
|% -3,78
|
|DOGUB
|19,30
|12.600.846
|% -3,40
|
|HEDEF
|21,44
|3.838.620
|% -3,07
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|ASTOR
|58,90
|626.111.846
|% 3,33
|
|THYAO
|126,30
|419.561.996
|% 0,80
|
|TOASO
|204,30
|365.499.612
|% 3,29
|
|EKSUN
|80,25
|275.251.282
|% 2,82
|
|AKFYE
|17,21
|665.639.350
|% 3,49
|
|EKGYO
|6,45
|178.002.659
|% 1,10
|
|SKBNK
|2,57
|70.447.127
|% 1,98
|
|YGYO
|2,14
|39.906.880
|% 1,90
|
|ISCTR
|12,17
|161.959.371
|% 0,58
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2614
|19,2672
|% 0,15
|
|Euro
|21,0712
|21,1496
|% 0,68
|
|Sterlin
|23,9740
|24,0942
|% 0,28
|
|Frank
|21,1934
|21,3210
|% 0,26
|
|Riyal
|5,1185
|5,1442
|% 0,09
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.460
|8.538
|-38,00
|
|Yarım
|4.132
|4.178
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.066
|2.089
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-0,43
|
Seans Raporu
10:27
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10:42MARKA
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10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 11 artarak (% 0.52 ) 4, 445
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10:41
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