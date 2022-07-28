***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi19.07.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi26.07.2022Davanın Konusu28.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8,9 ve 12 sayılı kararların iptal istemiKarşı Taraf(lar)Mehmet Okan YazıcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2022/543)Davanın Duruşma Tarihi09.11.2022Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (12) sayılı kararların iptali istemiyle pay sahiplerimizden Mehmet Okan Yazıcı tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2022/543 Esas sayılı dosya ile dava açıldığı hususu 26.07.2022 tarihinde öğrenilmiştir. Şirketimiz gerekli hukuki işlemlere başlamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048871BIST