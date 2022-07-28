***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
28.07.2022 20:02
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.07.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.07.2022
Davanın Konusu
28.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8,9 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2022/543)
Davanın Duruşma Tarihi
09.11.2022
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (12) sayılı kararların iptali istemiyle pay sahiplerimizden Mehmet Okan Yazıcı tarafından Şirketimiz aleyhine İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2022/543 Esas sayılı dosya ile dava açıldığı hususu 26.07.2022 tarihinde öğrenilmiştir. Şirketimiz gerekli hukuki işlemlere başlamıştır. Bu hususta bir gelişme olduğu takdirde ilgili mevzuat gereğince kamuya açıklama yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048871
BIST