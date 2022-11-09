***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
09.11.2022 18:30
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.07.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.07.2022
Davanın Konusu
28.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8,9 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2022/543)
Davanın Duruşma Tarihi
09.11.2022
Alınan Karar
Dosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 15.02.2023 tarihinde saat 10:25 te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
15.02.2023
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 28 Temmuz 2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ilk duruşma 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olup, duruşmada dosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 15 Şubat 2023 tarihinde saat 10:25'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078829
BIST