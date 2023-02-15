***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi19.07.2022Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi26.07.2022Davanın Konusu28.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8,9 ve 12 sayılı kararların iptal istemiKarşı Taraf(lar)Mehmet Okan YazıcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2022/543)Davanın Duruşma Tarihi15.02.2023Alınan KararDosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi24.05.2023Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimiz tarafından 28 Temmuz 2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ikinci duruşma 15 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olup duruşmada dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 24 Mayıs 2023 tarihinde saat 11:05'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113662BIST