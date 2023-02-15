***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
15.02.2023 18:41
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.07.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.07.2022
Davanın Konusu
28.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8,9 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2022/543)
Davanın Duruşma Tarihi
15.02.2023
Alınan Karar
Dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
24.05.2023
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 28 Temmuz 2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ikinci duruşma 15 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşmiş olup duruşmada dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 24 Mayıs 2023 tarihinde saat 11:05'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113662
BIST