***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi20.06.2023Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi07.07.2023Davanın Konusu19.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8 ve 12 sayılı kararların iptal istemiKarşı Taraf(lar)Mehmet Okan YazıcıDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2023/451)Davanın Duruşma Tarihi14.02.2024Alınan KararDosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine karar verilmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi22.05.2024Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarŞirketimiz tarafından 10 Temmuz 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ikinci duruşma 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olup duruşmada dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:10'da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249604BIST