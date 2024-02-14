***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
14.02.2024 18:29
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
20.06.2023
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07.07.2023
Davanın Konusu
19.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2023/451)
Davanın Duruşma Tarihi
14.02.2024
Alınan Karar
Dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
22.05.2024
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 10 Temmuz 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ikinci duruşma 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olup duruşmada dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:10'da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249604
BIST