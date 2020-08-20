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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.08.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.'nin ("McDonald's", "Anadolu Restoran") sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin Birlesik Holding Limited şirketine ("Alıcı") satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi ("Sözleşme") 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış ve resmi makamların onayını takiben söz konusu devir işleminin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı. Sözleşme uyarınca Anadolu Restoran hisselerine ilişkin devir bedeli 280.739.431 TL olarak belirlenmişti. Alıcı, Sözleşme'nin imzasını müteakip 2 Şubat 2020 tarihinde hisse devri ile ilgili onay almak üzere Rekabet Kurumu'na başvurmuştur. Aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurulu'ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde Alıcı ile mevcut Sözleşme'nin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalanmıştır. Aradan geçen süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla Alıcı'nın talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği ek sözleşmeye yansıtmışlardır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870451


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BERA 8,47 31.555.404 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.508.202 % 10,00  
KLNMA 46,20 16.654.376 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.750.760 % 10,00  
MRSHL 135,30 1.398.233 % 10,00  
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Dolar 7,3410 7,3493 % 0,83  
Euro 8,6994 8,7110 % 0,84  
Sterlin 9,6231 9,6713 % 1,02  
Frank 8,0441 8,0925 % 1,33  
Riyal 1,9532 1,9630 % 0,73  
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Altın Ons 1.941 1.942 13,50  
Altın Gr. 459 459 6,39  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,08 27,13 0,40  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,16  
B. Petrol 44,95 44,95 -0,42  
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