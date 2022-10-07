***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Anadolu'dan Yarınlara sürdürülebilirlik stratejisini, vizyoner hedeflerini ve çevresel, sosyal, yönetişim alanlarındaki 2021 yılı performansını (kamuoyuna) açıklamıştır. Bu bilgilerin yer aldığı Anadolu Grubu 2021 Sürdürülebilirlik Raporu, www.anadolugrubu.com.tr internet sitesinde yayımlanmıştır. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) ve Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ne uygun olarak hazırlanan raporda şirketin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladığı katkı da ortaya koyulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069136BIST