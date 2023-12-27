***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 18:43
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve Sn. Uğur Bayar'ın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesi (g) fıkrası uyarınca bağımsızlık kriterine konu olan toplam 6 yıllık süresi 26 Aralık 2023 tarihi itibarıyla dolmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterleri 26 Aralık 2023 tarihinde dolan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Ali Galip Yorgancıoğlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu tarafından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün getirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterleri 26 Aralık 2023 tarihinde dolan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn Uğur Bayar'ın ise yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçici bir süre ile devam etmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşüne takiben karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229881
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 7.282
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 29,4100
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|Önceki Kapanış
|: 29,3700
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29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,6889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
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|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,7307
En Düşük
32,1313
18:051.969,20
En Yüksek
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|: 1,64%
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|Açılış
|: 1.969,20
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|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.970,50
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3935
|29,4071
|% 0,46
|
|Euro
|32,6704
|32,6885
|% 1,08
|
|Sterlin
|37,5052
|37,6932
|% 1,46
|
|Frank
|34,7318
|34,9410
|% 2,15
|
|Riyal
|7,8165
|7,8557
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|996,62
|998,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.156,92
|1.161,08
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,67
|79,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.083,27
|2.083,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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