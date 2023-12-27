***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulu üyelerimizden Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve Sn. Uğur Bayar'ın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 no'lu maddesi (g) fıkrası uyarınca bağımsızlık kriterine konu olan toplam 6 yıllık süresi 26 Aralık 2023 tarihi itibarıyla dolmuştur. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterleri 26 Aralık 2023 tarihinde dolan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Ali Galip Yorgancıoğlu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu tarafından boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Ahmet Cemal Dördüncü'nün getirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterleri 26 Aralık 2023 tarihinde dolan Yönetim Kurulu Üyemiz Sn Uğur Bayar'ın ise yapılacak ilk Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçici bir süre ile devam etmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşüne takiben karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229881BIST