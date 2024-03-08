***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrubumuzda 40. Yılını tamamlayan ve bu süre içinde birçok üst düzey görevde bulunan İcra Başkanımız Sn. Hurşit ZORLU 1 Nisan 2024 tarihi itibari ile emekli olacaktır. Sn. ZORLU örnek bir profesyonellik ve kariyer yolculuğu göstermiştir. Grubumuzda ilk işe başladığı tarihten itibaren performansı ve karakteri ile öne çıkmış, bir çok üst düzey görevi üstün başarı ile yerine getirmiş ve çalışma arkadaşlarına da rol model olmuştur. Kendisi Grubumuzdaki en üst düzey profesyonel yöneticilik olan Anadolu Grubu Holding İcra Başkanlığından emekli olacaktır.Grubumuzun bu üst düzey yapılanmasına hazırlık için 1 Eylül 2023 tarihi itibari ile Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcılığı oluşturulmuş ve bu göreve Coca-Cola İçecek şirketimizin CEO'su Sn. Burak BAŞARIR atanmıştı. 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini Sn. Burak BAŞARIR üstlenecek olup, Grubumuz Sektör Başkanları ve Holding Fonksiyon Başkanları Sn. Burak BAŞARIR'a doğrudan raporlayacaklardır. Sn. Burak BAŞARIR 1998 yılında Coca-Cola İçecek'e (CCI) katıldı. Artan yönetim sorumlulukları ile farklı roller üstlenen Başarır, 2005 yılında CFO pozisyonuna terfi etti. CCI'ın halka arzı ve CCI-Efes Invest finansal birleşmesine liderlik eden Başarır, 2010-2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak CCI'ın satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yönetti. 2014'te Coca-Cola İçecek A.Ş.'ye CEO olarak atanan BAŞARIR, daha önce açıkladığımız gibi 2023 yılından bu yana Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi. Sn. Hurşit ZORLU da bu yeni dönemde Grubumuz şirketlerinin yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olarak yer alacak olup Grubumuza katkı vermeye devam edecektir. Sn. ZORLU'ya bu 40 yıllık örnek iş hayatında Grubumuza verdiği katkılar için içtenlikle teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257097BIST