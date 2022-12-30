***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TUNCAY ÖZİLHAN 29278249 TRY 12,02TALİP ALTUĞ AKSOY 12693609 TRY 5,21TUĞBAN İZZET AKSOY 12693609 TRY 5,21http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091651BIST