***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.03.2023 18:25
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HURŞİT ZORLU İCRA BAŞKANI - CEO Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ONUR ÇEVİKEL MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO Üst Düzey Yönetici
OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA YELLİGEDİK HUKUK İŞLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MENTEŞ ALBAYRAK DENETİM BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
SERKANT PAKER BİLGİ TERKNOLOJİLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122386
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,7511
17:5920,0744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0905
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,8313
17:591.113,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.113,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.118,49
En Düşük
1.101,78
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9464
|18,9505
|% 0,05
|
|Euro
|20,0673
|20,0744
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,5004
|22,6132
|% 0,55
|
|Frank
|20,1416
|20,2629
|% 0,49
|
|Riyal
|5,0305
|5,0558
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|14,43
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|8,42
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.548
|7.611
|25,00
|
|Yarım
|3.688
|3.724
|12,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,12
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|0,48
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
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17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
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17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
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17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem