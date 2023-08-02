***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2023 11:35
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HURŞİT ZORLU İCRA BAŞKANI - CEO Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ONUR ÇEVİKEL MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO Üst Düzey Yönetici
OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA YELLİGEDİK HUKUK İŞLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MENTEŞ ALBAYRAK DENETİM BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
SERKANT PAKER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA KURUMSAL İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179584
BIST
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12:557.229
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 60,00
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.241
12:5526,9732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0375
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,9005
12:5529,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
12:551.690,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.690,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler12:55
|KTSKR
|68,20
|86.492.772
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|3.920.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|80.374.003
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|10.111.261
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|7.496.110
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|TUKAS
|10,60
|660.738.179
|% -6,69
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|THYAO
|233,70
|3.218.943.580
|% 1,17
|
|SASA
|63,70
|3.130.717.829
|% -1,09
|
|ASTOR
|113,80
|2.366.583.703
|% 0,62
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|IHYAY
|1,29
|208.599.481
|% 0,78
|
|YKBNK
|14,29
|1.940.817.816
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,63
|1.088.255.951
|% 0,70
|
|GSDHO
|5,67
|693.496.082
|% -1,05
|
|EREGL
|42,04
|3.889.278.442
|% 3,14
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9732
|% 0,14
|
|Euro
|29,6111
|29,6230
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,3588
|34,5312
|% 0,12
|
|Frank
|30,6212
|30,8057
|% -0,13
|
|Riyal
|7,1654
|7,2013
|% 0,09
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|5,37
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,94
|
|Cumhuriyet
|11.288
|11.458
|-13,00
|
|Tam
|11.036
|11.115
|-16,00
|
|Yarım
|5.522
|5.583
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,07
|21,09
|0,04
|
|B. Petrol
|85,36
|85,36
|0,45
|