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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.08.2023 11:35
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HURŞİT ZORLU İCRA BAŞKANI - CEO Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
ONUR ÇEVİKEL MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO Üst Düzey Yönetici
OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA YELLİGEDİK HUKUK İŞLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MENTEŞ ALBAYRAK DENETİM BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
SERKANT PAKER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA KURUMSAL İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179584


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KTSKR 68,20 86.492.772 % 10,00  
TETMT 587,40 3.920.126 % 10,00  
MMCAS 7,59 276.405 % 10,00  
MRSHL 697,00 80.374.003 % 9,99  
SEYKM 8,37 10.111.261 % 9,99  
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12:55 Alış Satış %  
Dolar 26,9560 26,9732 % 0,14  
Euro 29,6111 29,6230 % 0,05  
Sterlin 34,3588 34,5312 % 0,12  
Frank 30,6212 30,8057 % -0,13  
Riyal 7,1654 7,2013 % 0,09  
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12:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.949 1.950 5,37  
Altın Gr. 1.690 1.690 5,94  
Cumhuriyet 11.288 11.458 -13,00  
Tam 11.036 11.115 -16,00  
Yarım 5.522 5.583 -8,00  
Çeyrek 2.761 2.791 -5,00  
Gümüş.Ons 24,31 24,35 0,04  
Gümüş Gr. 21,07 21,09 0,04  
B. Petrol 85,36 85,36 0,45  
Seans Raporu 12:55
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