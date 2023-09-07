***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2023 18:46
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET HURŞİT ZORLU İCRA BAŞKANI - CEO Üst Düzey Yönetici ANADOLU GRUBU ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
BURAK BAŞARIR İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
ONUR ÇEVİKEL MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO Üst Düzey Yönetici
OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA YELLİGEDİK HUKUK İŞLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MENTEŞ ALBAYRAK DENETİM BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
SERKANT PAKER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA KURUMSAL İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192814
BIST
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18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
|| 156,00
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.358
18:0526,8375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0215
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
18:0528,7560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0125
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
18:051.654,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.654,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|22,44
|29.074.036
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|3.753.892
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|1.172.556
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|20.369.521
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|111.750.804
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|98.034.224
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|435.466.394
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|370.919.077
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|775.804.981
|% -9,98
|
|BYDNR
|59,10
|3.823.986.993
|% -9,98
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 3,96
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 1,99
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% -0,16
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 3,90
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 2,07
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 4,70
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8230
|26,8375
|% 0,08
|
|Euro
|28,7421
|28,7560
|% -0,04
|
|Sterlin
|33,3786
|33,5460
|% -0,16
|
|Frank
|29,9392
|30,1196
|% -0,10
|
|Riyal
|7,1303
|7,1660
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,46
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.985
|11.092
|-19,00
|
|Yarım
|5.509
|5.567
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,80
|-0,19
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:57POLHO
Yüzde 9.39 oranında artışla 17.83 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 198, 078 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 8, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 132, 976.00 milyon TL de
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17:54OZRDN
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 068 adet işlem
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17:53NETAS
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EKGYO, EREGL