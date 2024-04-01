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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2024 18:16
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BURAK BAŞARIR İCRA BAŞKANI - CEO Üst Düzey Yönetici
ONUR ÇEVİKEL MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO Üst Düzey Yönetici
OSMAN ALPTÜRER İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MUSTAFA YELLİGEDİK HUKUK İŞLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
MENTEŞ ALBAYRAK DENETİM BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
SERKANT PAKER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
ATİLLA DEMİR YERLİKAYA KURUMSAL İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265216


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1114 32,1152 % -0,87  
Euro 34,4457 34,5743 % -1,32  
Sterlin 40,3581 40,5604 % -2,67  
Frank 35,5522 35,7304 % -2,39  
Riyal 8,5772 8,6202 % -2,00  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,97 25,00 % 0,66  
Platin 901,32 903,05 % 0,66  
Paladyum 997,24 999,47 % 0,66  
Brent Pet. 87,87 87,87 % 0,66  
Altın Ons 2.238,51 2.238,81 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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