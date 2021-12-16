***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2021 10:19
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983659
BIST
10:312.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 25,11
|Açılış
|: 2.183
|
|Önceki Kapanış
|: 2.162
|
2.191
En Düşük
2.176
10:3115,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3996
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
15,2689
En Düşük
14,7728
10:3117,2132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4943
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
17,2733
En Düşük
16,6925
10:31871,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 25,76
|Açılış
|: 871,36
|
|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
875,91
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler10:05
|TETMT
|302,50
|3.238.056
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,40
|9.209.791
|% 9,98
|
|SONME
|40,98
|11.412.458
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,87
|7.480.105
|% 9,96
|
|ISBIR
|59,90
|4.089.386
|% 9,81
|
|MERKO
|5,09
|2.988.973
|% -8,78
|
|OYLUM
|7,25
|414.327
|% -4,23
|
|MZHLD
|34,20
|47.163
|% -3,77
|
|MIPAZ
|3,87
|14.863.226
|% -3,73
|
|METUR
|3,79
|171.915
|% -1,81
|
|MGROS
|46,60
|307.268.479
|% 0,13
|
|IZMDC
|2,86
|213.891.384
|% 1,42
|
|INVEO
|32,22
|141.795.896
|% 1,38
|
|GLYHO
|2,39
|111.787.002
|% 0,84
|
|ISGSY
|9,36
|106.848.596
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,86
|213.891.384
|% 1,42
|
|ADESE
|0,79
|43.097.459
|% 1,28
|
|IHLAS
|0,61
|29.150.753
|% 0,00
|
|GLYHO
|2,39
|111.787.002
|% 0,84
|
|CEMAS
|1,24
|45.204.916
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1439
|15,1638
|% 2,43
|
|Euro
|17,1119
|17,1921
|% 2,83
|
|Sterlin
|20,0068
|20,1071
|% 2,31
|
|Frank
|16,3139
|16,4122
|% 2,38
|
|Riyal
|4,0233
|4,0434
|% 2,34
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,06
|
|Altın Gr.
|865
|865
|19,43
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,18
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,29
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|0,74
|