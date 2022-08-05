***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2022 10:29
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052226
BIST
10:292.717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -7,09
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.717
10:2917,9740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0645
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9740
En Düşük
17,8915
10:2918,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:291.034,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.034,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:27
|OBASE
|13,97
|2.859.771
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|11.225.151
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|57.193.599
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|81.926.700
|% 9,93
|
|BEYAZ
|14,18
|21.140.367
|% 8,58
|
|ASUZU
|297,00
|32.700.348
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|7.828.064
|% -9,84
|
|YAYLA
|4,74
|4.389.160
|% -5,58
|
|SRVGY
|92,00
|9.730.649
|% -4,86
|
|INTEM
|96,40
|1.609.052
|% -4,55
|
|THYAO
|55,85
|788.289.305
|% 0,99
|
|SISE
|23,76
|332.962.226
|% 0,00
|
|ODAS
|4,27
|315.943.831
|% 3,64
|
|HEKTS
|38,48
|270.580.283
|% 0,63
|
|KRDMD
|11,08
|261.790.747
|% -1,86
|
|TSKB
|3,12
|252.839.725
|% 0,32
|
|ODAS
|4,27
|315.943.831
|% 3,64
|
|SKBNK
|2,08
|129.430.064
|% 3,48
|
|YKBNK
|5,10
|217.083.624
|% 0,79
|
|ALBRK
|1,53
|48.655.412
|% 2,68
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9676
|17,9735
|% 0,36
|
|Euro
|18,3915
|18,4099
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,7702
|21,8794
|% 0,24
|
|Frank
|18,6991
|18,8117
|% 0,09
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,92
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.917
|6.977
|-13,00
|
|Yarım
|3.371
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,04
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|0,38
|