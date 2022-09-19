***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 11:53
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063920
BIST
12:243.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -14,98
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.352
12:2418,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0415
|Açılış
|: 18,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2971
En Düşük
18,2293
12:2418,3158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
12:24977,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,64
|Açılış
|: 977,83
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler12:22
|SMRTG
|45,98
|97.537.568
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|7.879.218
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|23.417.774
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|24.730.465
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|13.743.668
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,95
|107.632.184
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|5.676.989
|% -9,95
|
|ATSYH
|103,30
|5.208.179
|% -9,94
|
|VAKBN
|9,36
|109.673.713
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|4.247.647
|% -9,86
|
|GARAN
|20,22
|2.212.883.416
|% -7,16
|
|AKBNK
|11,89
|1.664.615.844
|% -2,46
|
|EKGYO
|4,53
|1.457.500.653
|% 3,66
|
|HALKB
|9,02
|1.455.533.495
|% -9,26
|
|ASELS
|33,40
|1.251.917.043
|% -1,18
|
|EKGYO
|4,53
|1.457.500.653
|% 3,66
|
|HALKB
|9,02
|1.455.533.495
|% -9,26
|
|AKBNK
|11,89
|1.664.615.844
|% -2,46
|
|YKBNK
|7,20
|982.227.882
|% -1,77
|
|ISCTR
|8,43
|1.142.542.254
|% -3,77
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2844
|18,2953
|% 0,22
|
|Euro
|18,2674
|18,3198
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,7279
|20,8318
|% -0,29
|
|Frank
|18,8384
|18,9518
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8517
|4,8761
|% 0,17
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-12,89
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|6.663
|6.763
|29,00
|
|Tam
|6.661
|6.745
|33,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|4,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.644
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|90,33
|90,33
|-1,02
|
Seans Raporu
12:22
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