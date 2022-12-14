***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:54
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087266
BIST
17:415.175
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -81,53
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:4118,6511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:4119,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0508
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:411.085,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,65
|Açılış
|: 1.085,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:41
|KRDMA
|19,03
|502.145.680
|% 10,00
|
|BRSAN
|91,30
|221.538.832
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.379.035
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|41.108.847
|% -8,52
|
|DGNMO
|9,13
|116.597.218
|% -7,03
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|PGSUS
|482,30
|1.760.083.623
|% 2,18
|
|SMRTG
|104,90
|1.059.618.643
|% -1,04
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|GESAN
|287,10
|940.392.869
|% -0,66
|
|ODAS
|11,50
|902.166.814
|% -3,77
|
|PEKGY
|3,58
|305.697.915
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,44
|97.145.070
|% -4,00
|
|OYAKC
|20,32
|1.029.823.007
|% 1,91
|
|EUREN
|15,87
|546.393.634
|% -1,86
|
|KZBGY
|28,28
|730.240.393
|% 9,10
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6440
|18,6511
|% 0,05
|
|Euro
|19,8580
|19,8662
|% 0,26
|
|Sterlin
|23,0143
|23,1297
|% 0,17
|
|Frank
|20,0432
|20,1639
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% -0,01
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.286
|7.335
|-9,00
|
|Yarım
|3.528
|3.586
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,06
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|1,37
|
Seans Raporu
17:41
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17:56DGNMO
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