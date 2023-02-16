***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:19
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114021
BIST
15:455.092
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 141,16
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:4518,8461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:4520,1936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0354
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:451.113,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.114,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:43
|OYAKC
|30,14
|214.656.318
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.791.769
|% 10,00
|
|AKCNS
|74,85
|254.531.326
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.703.352
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.291.368
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|28.912.682
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.649.225
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|29.004.947
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.435.906
|% -9,95
|
|THYAO
|142,60
|7.224.856.753
|% 1,93
|
|EREGL
|44,08
|6.042.508.696
|% 6,68
|
|TUPRS
|632,30
|4.078.581.663
|% 9,98
|
|SISE
|45,08
|3.181.003.549
|% 5,57
|
|ASELS
|58,60
|3.163.311.282
|% 0,69
|
|AKBNK
|16,42
|3.090.505.350
|% 1,55
|
|YKBNK
|9,33
|1.604.827.233
|% 4,36
|
|KRDMD
|19,23
|2.996.322.578
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,51
|1.078.758.814
|% 4,31
|
|EREGL
|44,08
|6.042.508.696
|% 6,68
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8431
|18,8470
|% -0,01
|
|Euro
|20,1822
|20,1887
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6175
|22,7309
|% 0,04
|
|Frank
|20,3283
|20,4508
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0072
|5,0323
|% -0,04
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.569
|7.619
|-16,00
|
|Yarım
|3.698
|3.728
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.864
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,04
|
Seans Raporu
15:43
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15:56EMKEL
Yüzde 8.96 oranında artışla 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 525, 448 adet işlem
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15:55ISCTR
Yüzde 6.97 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 357, 056 adet işlem
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15:54XU100
Endeks 5, 084 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 69, 674.00 milyon TL de
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15:53HALKB
Yüzde 7.19 oranında artışla 10.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 959, 233 adet işlem
-
15:52BUCIM
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 828, 853 adet işlem