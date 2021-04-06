***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2021 11:47
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.İsmail TARMAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn.Murat TARMAN seçilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923720
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