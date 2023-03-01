***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 01.03.2023Genel Kurul Tarihi 28.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2022 yılı Denetçi Raporlarının okunması,4 - 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - 2022 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,7 - Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,8 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,11 - Denetçinin seçilmesi,12 - 2022 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,13 - Banka'nın 2023 yılı bağış sınırının belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 01.03.2023 tarihinde yaptığı toplantıda Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2023 Salı günü saat 14:00'da gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118227BIST