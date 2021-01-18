***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 12.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.01.2021Vade (Gün Sayısı) 220Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK12163Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 126.900.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.01.2021Kayıt Tarihi 15.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca, 12.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 220 gün vadeli, TRFAKBK12163 ISIN Kodlu, 126.900.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902971BIST