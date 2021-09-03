***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2021 16:32
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 96
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2133
Vade Başlangıç Tarihi 03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 228.050.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 96 gün vadeli 228.050.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961724
BIST
17:521.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,72
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
17:528,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
17:529,8939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0434
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
17:52488,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,93
|Açılış
|: 488,49
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
488,63
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler17:50
|OYLUM
|4,40
|34.648.718
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.484
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|42.945.883
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.691.248
|% 9,99
|
|KTSKR
|72,25
|150.465.357
|% 9,97
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|BURCE
|20,38
|8.817.224
|% -6,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|GLRYH
|2,46
|6.078.237
|% -4,65
|
|LUKSK
|48,56
|13.928.478
|% -4,50
|
|THYAO
|12,89
|1.100.132.921
|% -0,08
|
|GARAN
|9,80
|982.030.998
|% -0,61
|
|SASA
|28,34
|557.550.836
|% 0,50
|
|EREGL
|18,13
|503.975.440
|% -1,52
|
|KRDMD
|7,59
|489.572.097
|% -1,43
|
|ODAS
|1,57
|316.402.810
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,74
|290.792.376
|% 6,75
|
|YKBNK
|2,62
|293.044.252
|% -0,76
|
|GARAN
|9,80
|982.030.998
|% -0,61
|
|THYAO
|12,89
|1.100.132.921
|% -0,08
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3010
|8,3057
|% 0,38
|
|Euro
|9,8658
|9,8720
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4646
|11,5221
|% 0,43
|
|Frank
|9,0473
|9,1018
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2072
|2,2183
|% 0,33
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|19,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|6,27
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,22
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,06
|