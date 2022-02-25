***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.02.2022 16:34
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK52219
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.650.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 19.08.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2021/41 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 70 gün vadeli 12.650.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004539
BIST
18:051.952
En Yüksek
|Değişim
|: 5,46%
|| 101,02
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
18:0513,7951
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,2279
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
18:0515,6284
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,2171
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
18:05836,04
En Yüksek
|Değişim
|: -2,25%
|| -19,27
|Açılış
|: 836,04
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
833,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|16,17
|1.339.277
|% 10,00
|
|TURGG
|178,20
|21.002.306
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.348.074
|% 10,00
|
|BAGFS
|12,43
|24.202.748
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.599.328
|% 10,00
|
|ARMDA
|60,00
|4.009.018
|% -5,44
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|IHEVA
|1,08
|29.282.114
|% -2,70
|
|ANHYT
|13,85
|10.348.422
|% -2,19
|
|ORCAY
|21,50
|16.560.897
|% -2,01
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|EREGL
|31,16
|3.240.369.203
|% 7,15
|
|KRDMD
|11,32
|1.814.429.586
|% 7,30
|
|GARAN
|11,38
|1.632.776.614
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,67
|1.216.433.917
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,04
|650.487.256
|% 2,51
|
|THYAO
|27,30
|6.630.300.009
|% 7,99
|
|KLGYO
|0,88
|179.379.065
|% -4,35
|
|HUNER
|2,67
|492.608.612
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7661
|13,8137
|% -1,49
|
|Euro
|15,5085
|15,6283
|% -1,37
|
|Sterlin
|18,3804
|18,4726
|% -1,77
|
|Frank
|14,7775
|14,8666
|% -2,07
|
|Riyal
|3,6598
|3,6781
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-9,93
|
|Altın Gr.
|835
|835
|-20,38
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,29
|
|B. Petrol
|93,06
|93,06
|-2,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
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17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
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17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem