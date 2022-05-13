***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.05.2022 16:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU Hazine Genel Müdür Yardımcısı
EREN YARDIMCI Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanı
SENCER FATİH HIZIROĞLU Hazine Pazarlama Bölüm Başkanı
ALPER TANYER Trading Bölüm Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030270
BIST
16:392.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,15
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:3915,4486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0646
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:3916,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0707
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:39897,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,88
|Açılış
|: 898,42
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:37
|KRONT
|41,80
|40.405.247
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|272.096.957
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.091.577
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|70.108.778
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|142.816.866
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|2.519.528
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.781.147
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.553.578
|% -9,95
|
|THYAO
|42,16
|2.785.532.175
|% 0,72
|
|SAHOL
|19,34
|2.170.513.668
|% 2,06
|
|SISE
|19,75
|1.703.171.781
|% 0,77
|
|KRDMD
|15,59
|1.097.452.454
|% -1,14
|
|TUPRS
|255,00
|981.041.184
|% 1,07
|
|DOHOL
|3,79
|971.210.133
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,67
|394.961.201
|% 0,00
|
|KARSN
|5,30
|743.550.160
|% 3,92
|
|SAHOL
|19,34
|2.170.513.668
|% 2,06
|
|YKBNK
|4,55
|445.057.772
|% -0,66
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4612
|15,4692
|% 0,55
|
|Euro
|16,0536
|16,0833
|% 0,48
|
|Sterlin
|18,7652
|18,8593
|% 0,48
|
|Frank
|15,3540
|15,4464
|% 0,69
|
|Riyal
|4,1117
|4,1323
|% 0,74
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-15,52
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.144
|-58,00
|
|Tam
|6.031
|6.186
|-53,28
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-25,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,88
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,66
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:52ANGEN
Yüzde 5.78 oranında artışla 31.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 897, 489 adet işlem
-
16:49TIRE
Yüzde 5.56 oranında artışla 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 956, 173 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 2, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 23, 677.00 milyon TL de
-
16:48AGYO
Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 850, 579 adet işlem
-
16:47BAGFS
Yüzde 4.53 oranında artışla 15.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 237 adet işlem