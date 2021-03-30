***AKCNS* *NUHCM* *ANSGR* *YGGYO* *BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.03.2021 09:24
***AKCNS******NUHCM******ANSGR******YGGYO******BRISA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKCNS, ANSGR, BRISA, NUHCM, YGGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKCNS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5482999 TL Teorik Fiyat: 20,172 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ANSGR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,32 TL Teorik Fiyat: 7,01 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) BRISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,807 TL Teorik Fiyat: 27,093 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) NUHCM.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,5 TL Teorik Fiyat: 59,45 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,03 TL Teorik Fiyat: 14,25 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921655
BIST
12:101.390
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:10
|CMBTN
|337,20
|5.662.600
|% 9,98
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|LUKSK
|80,50
|8.072.056
|% 9,97
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|GLRYH
|11,16
|17.323.039
|% 9,95
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|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|RTALB
|27,88
|31.132.332
|% 9,94
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
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|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
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|SANEL
|5,19
|1.238.699
|% -6,99
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|UMPAS
|2,03
|260.756
|% -6,88
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|KSTUR
|296,60
|43.600
|% -6,44
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|FROTO
|195,20
|565.217.717
|% 5,51
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|GARAN
|6,85
|460.952.415
|% -0,58
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|THYAO
|12,64
|400.716.264
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|BJKAS
|7,74
|371.045.014
|% 6,03
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|EKGYO
|1,95
|360.612.307
|% -3,94
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|EKGYO
|1,95
|360.612.307
|% -3,94
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|IHLGM
|1,13
|112.103.785
|% -0,88
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|GARAN
|6,85
|460.952.415
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|OSTIM
|3,11
|190.931.868
|% 4,01
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|YKBNK
|2,20
|114.305.993
|% 0,46
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|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3100
|8,3132
|% 1,39
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|Euro
|9,7661
|9,7763
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,4363
|11,4937
|% 1,75
|
|Frank
|8,8073
|8,8604
|% 1,41
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|Riyal
|2,2134
|2,2245
|% 1,65
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|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-12,51
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|Altın Gr.
|455
|455
|4,49
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|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|37,00
|
|Tam
|2.998
|3.076
|39,78
|
|Yarım
|1.449
|1.488
|19,24
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|Çeyrek
|727
|744
|9,62
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|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,08
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|B. Petrol
|64,63
|64,63
|-0,29
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