***AKCNS* *NUHCM* *ANSGR* *YGGYO* *BRISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
01.04.2021 17:02
***AKCNS******NUHCM******ANSGR******YGGYO******BRISA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler AKCNS, ANSGR, BRISA, NUHCM, YGGYO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAAKCNS91F3 AKCNS Nakit Temettü Ödeme 46,60549 54,82999 01/04/2021 TRY
PAY SENEDİ ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ TRAANSGR91O1 ANSGR Nakit Temettü Ödeme 27,2 32 01/04/2021 TRY
PAY SENEDİ BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABRISA91E3 BRISA Nakit Temettü Ödeme 68,595 80,7 01/04/2021 TRY
PAY SENEDİ NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. TRANUHCM91F0 NUHCM Nakit Temettü Ödeme 127,5 150 01/04/2021 TRY
PAY SENEDİ YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREYGMI00012 YGGYO Nakit Temettü Ödeme 103 103 01/04/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922641
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0552
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6458
En Düşük
9,4208
18:05456,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,39
|Açılış
|: 456,29
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1659
|8,1762
|% 0,87
|
|Euro
|9,6104
|9,6458
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,2711
|11,3276
|% 0,80
|
|Frank
|8,6446
|8,6967
|% 0,83
|
|Riyal
|2,1742
|2,1851
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|455
|456
|4,66
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA