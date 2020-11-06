***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:11
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173
Transferler
-32.153.598 32.153.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.276.324 16.276.324 16.276.324
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 16.276.324 371.714.882 371.714.882
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
79.546.799 -79.546.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.352.828 -272.352.828 -272.352.828
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -272.352.828 162.632.529 162.632.529
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.797.120 114.456.102
Dönem Karı (Zararı)
-272.352.828 16.276.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
298.055.478 59.682.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 18.356 19.275
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 -1.594 3.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.095 93.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 84.095 93.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6 -124.243 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.174.561 -789.585
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-10.970.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -88.317 -4.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.116.244 -784.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.570.947 -72.567.624
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 0 -4.386.615
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.307.971 -35.846.691
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.307.971 -35.846.691
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -3.755.515 -3.361.701
Ödenen Faiz
5 -10.003.783 -32.487.226
Alınan Faiz
496.322 3.514.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.948.388 41.098.893
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.948.388 41.098.893
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.603.791 678.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.655.403 41.777.424
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.654.228 24.601.022
Ticari Alacaklar
5.241.529 7.774.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 19.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.221.729 7.774.692
Stoklar
12 1.156.946 2.475.587
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.230.869 271.653
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.158.853 4.336.819
ARA TOPLAM
24.442.425 39.459.773
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.442.425 39.459.773
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 206.799.312 195.829.312
Ticari Alacaklar
92.567.604 70.473.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 92.567.604 70.473.925
Diğer Alacaklar
14.770.106 137.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.770.106 137.665
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.006.259.389 1.005.143.145
Maddi Duran Varlıklar
10 112.337 39.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 2.712
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.675.718 2.763.116
Diğer Duran Varlıklar
18 4.751.832 25.497.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.326.936.298 1.299.887.531
TOPLAM VARLIKLAR
1.351.378.723 1.339.347.304
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.513.353 92.626.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
353.513.353 92.626.855
Banka Kredileri
5 118.772.104 86.320.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.699.458 6.306.271
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları