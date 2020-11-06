***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173Transferler-32.153.598 32.153.598 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.276.324 16.276.324 16.276.324Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 16.276.324 371.714.882 371.714.882Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler79.546.799 -79.546.799 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-272.352.828 -272.352.828 -272.352.828Dönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -272.352.828 162.632.529 162.632.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.797.120 114.456.102Dönem Karı (Zararı)-272.352.828 16.276.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler298.055.478 59.682.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 ve 21 18.356 19.275Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22 ve 24 -1.594 3.071Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler84.095 93.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 84.095 93.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6 -124.243 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.174.561 -789.585İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-10.970.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 ve 11 -88.317 -4.954Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.116.244 -784.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.570.947 -72.567.624İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları19 0 -4.386.615Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.307.971 -35.846.691Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.307.971 -35.846.691Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.755.515 -3.361.701Ödenen Faiz5 -10.003.783 -32.487.226Alınan Faiz496.322 3.514.609YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.948.388 41.098.893NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.948.388 41.098.893DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 24.603.791 678.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.655.403 41.777.424Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.654.228 24.601.022Ticari Alacaklar5.241.529 7.774.692İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 19.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 5.221.729 7.774.692Stoklar12 1.156.946 2.475.587Peşin Ödenmiş Giderler17 1.230.869 271.653Diğer Dönen Varlıklar18 2.158.853 4.336.819ARA TOPLAM24.442.425 39.459.773TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.442.425 39.459.773DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 206.799.312 195.829.312Ticari Alacaklar92.567.604 70.473.925İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 ve 6 92.567.604 70.473.925Diğer Alacaklar14.770.106 137.665İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.770.106 137.665Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 1.006.259.389 1.005.143.145Maddi Duran Varlıklar10 112.337 39.664Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 2.712Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 2.712Peşin Ödenmiş Giderler17 1.675.718 2.763.116Diğer Duran Varlıklar18 4.751.832 25.497.992TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.326.936.298 1.299.887.531TOPLAM VARLIKLAR1.351.378.723 1.339.347.304KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.513.353 92.626.855İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları353.513.353 92.626.855Banka Kredileri5 118.772.104 86.320.584Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 6.699.458 6.306.271İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları