***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722Transferler165.355.553 -165.355.553 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.859.243 -200.778.394 -203.637.637 -3.938.735 -207.576.372Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 23.063.053 9.996.116 590.947.065 -200.778.394 730.945.671 21.021.679 751.967.350Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.130.859 59.675.434 96.806.293 -2.079.047 94.727.246Sermaye Arttırımı22 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 53.748.727 63.077.853 4.147 381.217.086 59.675.434 1.504.416.668 21.753.626 1.526.170.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.701.800 49.087.975Dönem Karı (Zararı)57.366.924 -203.432.072Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.466.337 221.029.734Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 ve 24 1.552.321 17.424Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.793 13.556Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler82.643 -43.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 82.643 -43.861Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler26 -125.182.617 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27 ve 28 50.239.475 65.692.071Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler145.358.145 164.183.233Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-59.093.060 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler27 -59.093.060 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 -23.439.037 -8.832.689İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler64.801.213 35.434.311Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.645.724 18.157.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.538.959 -6.962.005Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -75 1.324.312Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.800.355 -615.747Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.451.216 16.136.809İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.734.400 7.393.183Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları111.701.800 53.031.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 0 -103.663Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -3.840.335YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-506.787.621 -971.196İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3 -506.051.343 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 ve 13 -681.760 -59.748Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -54.518 -911.448FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI413.740.190 -46.941.612Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri450.000.002 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.429.548 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 26.429.548 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -53.283.521 -73.655.974Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -6.004.148 -3.924.882Ödenen Faiz7 -56.226.380 -21.839.458Alınan Faiz879.155 338.076Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)51.945.534 52.140.626YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.654.369 1.175.167NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.654.369 1.175.167DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 9.887.825 25.592.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 28.542.194 26.767.507Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 28.541.692 9.887.439Finansal Yatırımlar6 0 4.358.742Ticari Alacaklar20.768.230 10.081.741İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 8.700 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 20.759.530 10.081.741Diğer Alacaklar1.533.751 143.982İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.533.751 143.982Türev Araçlar8.723.928 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 8.723.928 0Stoklar14 1.236.366 1.236.291Peşin Ödenmiş Giderler19 2.379.763 1.357.209Diğer Dönen Varlıklar21 11.837.102 11.146.219ARA TOPLAM75.020.832 38.211.623TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.020.832 38.211.623DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 0 48.164.499Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar87.405.497 75.753.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 87.405.497 75.753.444Türev Araçlar50.369.132 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar8 50.369.132 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar20 66.029.700 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 3.390.149.790 2.697.724.614Maddi Duran Varlıklar12 5.925.370 396.703Maddi Olmayan Duran Varlıklar37.853 36.527