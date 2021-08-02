***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
02.08.2021 21:28
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.859.243 -200.778.394 -203.637.637 -3.938.735 -207.576.372
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 23.063.053 9.996.116 590.947.065 -200.778.394 730.945.671 21.021.679 751.967.350
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.130.859 59.675.434 96.806.293 -2.079.047 94.727.246
Sermaye Arttırımı
22 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 53.748.727 63.077.853 4.147 381.217.086 59.675.434 1.504.416.668 21.753.626 1.526.170.294
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.701.800 49.087.975
Dönem Karı (Zararı)
57.366.924 -203.432.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.466.337 221.029.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 1.552.321 17.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.793 13.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
82.643 -43.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 82.643 -43.861
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 -125.182.617 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 50.239.475 65.692.071
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
145.358.145 164.183.233
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-59.093.060 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -59.093.060 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -23.439.037 -8.832.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.801.213 35.434.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.645.724 18.157.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.538.959 -6.962.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -75 1.324.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.800.355 -615.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.451.216 16.136.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.734.400 7.393.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.701.800 53.031.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 0 -103.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.840.335
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.787.621 -971.196
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -506.051.343 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -681.760 -59.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -54.518 -911.448
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
413.740.190 -46.941.612
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
450.000.002 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 26.429.548 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -53.283.521 -73.655.974
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.004.148 -3.924.882
Ödenen Faiz
7 -56.226.380 -21.839.458
Alınan Faiz
879.155 338.076
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.945.534 52.140.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.654.369 1.175.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.654.369 1.175.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.887.825 25.592.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.542.194 26.767.507
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.541.692 9.887.439
Finansal Yatırımlar
6 0 4.358.742
Ticari Alacaklar
20.768.230 10.081.741
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.700 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 20.759.530 10.081.741
Diğer Alacaklar
1.533.751 143.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.533.751 143.982
Türev Araçlar
8.723.928 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 8.723.928 0
Stoklar
14 1.236.366 1.236.291
Peşin Ödenmiş Giderler
19 2.379.763 1.357.209
Diğer Dönen Varlıklar
21 11.837.102 11.146.219
ARA TOPLAM
75.020.832 38.211.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.020.832 38.211.623
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 0 48.164.499
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
87.405.497 75.753.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 87.405.497 75.753.444
Türev Araçlar
50.369.132 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 50.369.132 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 66.029.700 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.390.149.790 2.697.724.614
Maddi Duran Varlıklar
12 5.925.370 396.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.853 36.527