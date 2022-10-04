***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 4.10.2022 tarihli toplantısında Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi'nde Şirketimize ait 22,197 m²'lik arsa üzerinde yapılması planlanan villa projesi ile ilgili olarak, SPK mevzuatı ve piyasa koşulları paralelinde, maliyet+kâr inşaat sözleşmesinin müteahhit olarak Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş ile %12 müteahhitlik kârı üzerinden yapılmasına, 24 aylık iş ilişkisinin sözleşme tarihi itibarıyla başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu iş ilişkisi ile Yalıkavak'ta yapılması planlanan villaların satışından elde edilecek gelirin ve kârın finansal tablolarımıza pozitif etkisi öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067207BIST