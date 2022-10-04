***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
04.10.2022 20:33
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 4.10.2022 tarihli toplantısında Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak Mahallesi'nde Şirketimize ait 22,197 m²'lik arsa üzerinde yapılması planlanan villa projesi ile ilgili olarak, SPK mevzuatı ve piyasa koşulları paralelinde, maliyet+kâr inşaat sözleşmesinin müteahhit olarak Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş ile %12 müteahhitlik kârı üzerinden yapılmasına, 24 aylık iş ilişkisinin sözleşme tarihi itibarıyla başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu iş ilişkisi ile Yalıkavak'ta yapılması planlanan villaların satışından elde edilecek gelirin ve kârın finansal tablolarımıza pozitif etkisi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067207
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3227
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.029,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.029,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.033,27
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5746
|18,5847
|% 0,19
|
|Euro
|18,5152
|18,5497
|% 1,77
|
|Sterlin
|21,2231
|21,3296
|% 1,36
|
|Frank
|18,8703
|18,9840
|% 1,36
|
|Riyal
|4,9279
|4,9527
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|23,88
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|15,55
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.862
|6.961
|88,00
|
|Yarım
|3.344
|3.400
|43,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,20
|
|B. Petrol
|91,66
|91,66
|2,80
|