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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2022 10:42
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Devam eden Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren ülkelerin ve global markaların Rusya'ya yönelik yaptırım kararları tüm dünya basınında yer almaktadır. Bilindiği üzere Şirketimizin Rusya iştiraklerine ait Fransız Accor Şirketi tarafından işletilen 4 adet Ibis oteli ve kurumsal kiracıları olan 1 ofis binası bulunmaktadır. 
Rusya'da faaliyet gösteren global markalar kendi yaptırım kararlarını aldıklarından Rusya'daki varlıklarımız ile ilgili net açıklama yapmak için Accor'un kararı beklenmiştir.
Rusyadaki dört otelimizin işletmecisi olan Accor Grubu yaptığı açıklama ile Rusya'daki büyüme ve yeni otel açma operasyonlarını askıya aldığını belirtmiştir. Accor'un,  Otellerimizin de dahil olduğu mevcut otel operasyonları devam etmekte ve ayrıca Samara Ofis binamızdaki kiracılarımız da faaliyetlerini sürdürmektedir.
Konuyla ilgili yeni bilgi ve açıklama olduğunda kamu oyuna duyurulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008970


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