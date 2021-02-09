***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAkfen GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 243.066.196 TL'den 344.646.332 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 10.02.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 344.646.332, fiili dolaşımdaki pay oranı %11 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908635BIST