***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
09.02.2021 17:01
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GMYO'nun çıkarılmış sermayesinin 243.066.196 TL'den 344.646.332 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 10.02.2021 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 344.646.332, fiili dolaşımdaki pay oranı %11 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908635
BIST
17:591.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
17:597,0707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
17:598,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
17:59418,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,02
|Açılış
|: 418,48
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ERBOS
|60,50
|130.825.620
|% 10,00
|
|ULAS
|4,73
|14.436.971
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|19.774.944
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|44.819.128
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|NIBAS
|30,20
|52.568.503
|% -9,31
|
|ROYAL
|3,72
|1.537.210
|% -9,05
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|VERTU
|24,00
|8.279.500
|% -7,62
|
|KOZAL
|137,50
|5.008.018.962
|% 2,31
|
|GARAN
|10,22
|2.422.589.619
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|SISE
|7,77
|1.439.771.714
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,59
|2.164.505.945
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,97
|1.066.749.263
|% 1,71
|
|TSKB
|1,81
|539.973.179
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,55
|1.052.319.445
|% -3,01
|
|PETKM
|5,29
|1.553.661.348
|% 1,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0692
|7,0707
|% -0,04
|
|Euro
|8,5564
|8,5607
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7300
|9,7788
|% 0,35
|
|Frank
|7,8870
|7,9345
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8815
|1,8910
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,00
|