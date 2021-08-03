***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:09
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954305
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
0
En Düşük
0
18:058,3345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0134
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,3304
18:059,9034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0197
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8981
18:05486,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,60
|Açılış
|: 486,13
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGESA
|18,05
|749.596
|% 0,00
|
|AGESA
|18,05
|749.596
|% 0,00
|
|AGESA
|18,05
|749.596
|% 0,00
|
|AGESA
|18,05
|749.596
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3320
|8,3345
|% -0,16
|
|Euro
|9,8980
|9,9034
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,5710
|11,6291
|% 0,12
|
|Frank
|9,1863
|9,2416
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2209
|2,2320
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,58
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|-0,25
|