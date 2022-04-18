***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme
18.04.2022 22:37
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15-04-2022
Açıklamalar
Aksigorta Esas Sözleşmenin güncel hali ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
23 12/04/2022 15/04/2022 81738
24 12/04/2022 15/04/2022 81738
25 12/04/2022 15/04/2022 81738
28 12/04/2022 15/04/2022 81738
36 12/04/2022 15/04/2022 81738
37 12/04/2022 15/04/2022 81738
44 12/04/2022 15/04/2022 81738
45 12/04/2022 15/04/2022 81738
46 12/04/2022 15/04/2022 81738
54 12/04/2022 15/04/2022 81738
83 12/04/2022 15/04/2022 81738
84 12/04/2022 15/04/2022 81738
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021664
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|PKENT
|229,90
|40.082.735
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,70
|21.219.871
|% 10,00
|
|BFREN
|1.177,90
|50.411.895
|% 9,99
|
|OYYAT
|59,50
|4.076.167
|% 9,98
|
|YATAS
|14,65
|187.268.598
|% 9,98
|
|MMCAS
|3,61
|921.449
|% -9,98
|
|KARYE
|15,55
|292.372.215
|% -9,96
|
|PAGYO
|12,56
|2.872.987
|% -8,05
|
|ITTFH
|1,47
|43.408.963
|% -6,96
|
|ISGYO
|12,30
|82.619.579
|% -6,82
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|ASELS
|28,16
|2.642.288.461
|% 2,25
|
|THYAO
|37,64
|2.411.567.075
|% -0,26
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|SISE
|18,07
|2.296.074.455
|% 3,73
|
|TSKB
|2,00
|912.075.901
|% 6,38
|
|YKBNK
|5,24
|2.326.777.735
|% 0,96
|
|VAKBN
|4,34
|1.673.566.017
|% 5,85
|
|SKBNK
|1,21
|460.570.030
|% 2,54
|
|GARAN
|14,42
|4.103.808.825
|% 3,74
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6429
|14,6461
|% 0,09
|
|Euro
|15,7919
|15,8082
|% -0,11
|
|Sterlin
|18,9908
|19,0861
|% -0,34
|
|Frank
|15,4427
|15,5357
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8863
|3,9058
|% -0,10
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|3,88
|
|Altın Gr.
|932
|932
|2,88
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.300
|59,00
|
|Tam
|6.177
|6.331
|59,07
|
|Yarım
|2.985
|3.062
|28,57
|
|Çeyrek
|1.497
|1.531
|14,29
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,88
|0,19
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|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,10
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|B. Petrol
|113
|113
|1,27
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