***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2021 16:12
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 03.03.2021 tarihinde ihraç edilen 1.000.000 TL nominal tutarlı, 35 gün vadeli TR0AKYM01C39 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 07.04.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924276
BIST
17:281.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,46
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:288,1752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0470
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:289,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0708
|Açılış
|: 9,7200
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|Önceki Kapanış
|: 9,6200
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9,7730
En Düşük
9,6365
17:28457,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,25
|Açılış
|: 456,82
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|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:28
|YYAPI
|1,87
|68.767.810
|% 10,00
|
|CEOEM
|6,60
|79.978.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|171.263
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.757
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.130.668
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|1.072.102.512
|% 2,08
|
|GARAN
|6,81
|1.012.928.137
|% 0,29
|
|JANTS
|921,90
|905.891.102
|% 3,75
|
|BJKAS
|9,19
|888.959.233
|% 0,99
|
|THYAO
|12,83
|831.450.051
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,96
|1.072.102.512
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,19
|414.048.575
|% 0,46
|
|GARAN
|6,81
|1.012.928.137
|% 0,29
|
|TSKB
|1,40
|185.331.002
|% 1,45
|
|IHLAS
|0,70
|88.505.856
|% -1,41
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1691
|8,1752
|% 0,58
|
|Euro
|9,7341
|9,7413
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2284
|11,2847
|% 0,14
|
|Frank
|8,7821
|8,8350
|% 0,89
|
|Riyal
|2,1734
|2,1843
|% 0,51
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|-3,56
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,43
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,02
|
|B. Petrol
|62,40
|62,40
|-0,34
|