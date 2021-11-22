***AKMEN* *AKM* *LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
22.11.2021 09:57
***AKMEN******AKM******LOGO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [LOGO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
08.11.2021-19.11.2021
Açıklamalar
LOGO.E
paylarında 08.11.
2021-19.11.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978890
BIST
12:451.758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 20,37
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.749
12:4511,1901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0615
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2326
En Düşük
10,9592
12:4512,6286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0791
|Açılış
|: 12,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,6658
En Düşük
12,3613
12:45663,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -4,29
|Açılış
|: 663,96
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler12:44
|EDATA
|11,00
|28.991.991
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|29.235.894
|% 10,00
|
|TETMT
|230,40
|3.308.996
|% 9,98
|
|SANFM
|31,96
|13.761.540
|% 9,98
|
|PENTA
|206,30
|15.962.740
|% 9,97
|
|MERCN
|11,12
|59.647.061
|% -9,96
|
|BJKAS
|5,65
|72.059.143
|% -5,68
|
|GSRAY
|4,06
|167.103.695
|% -5,58
|
|BASGZ
|13,23
|208.449.097
|% -5,23
|
|CASA
|114,80
|39.376
|% -3,53
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|GARAN
|12,09
|646.427.914
|% 0,33
|
|TSPOR
|8,97
|399.564.259
|% 4,55
|
|ODAS
|1,65
|286.993.237
|% 3,12
|
|KRDMD
|8,40
|674.038.038
|% 2,69
|
|YKBNK
|3,58
|287.700.458
|% 0,85
|
|SISE
|11,15
|867.374.308
|% -0,89
|
|THYAO
|17,47
|1.156.443.931
|% 2,22
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,1816
|11,1919
|% -0,53
|
|Euro
|12,6139
|12,6275
|% -0,63
|
|Sterlin
|14,9797
|15,0548
|% -0,67
|
|Frank
|12,0118
|12,0842
|% -0,47
|
|Riyal
|2,9736
|2,9885
|% -0,57
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-1,80
|
|Altın Gr.
|664
|664
|-4,29
|
|Cumhuriyet
|4.388
|4.455
|3,00
|
|Tam
|4.369
|4.478
|5,75
|
|Yarım
|2.112
|2.166
|2,77
|
|Çeyrek
|1.059
|1.083
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|8,93
|8,94
|0,04
|
|B. Petrol
|79,21
|79,21
|0,32
|