***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
05.07.2021 09:46
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
21.06.2021-02.07.2021
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında 21.06
.2021-02.07.2021
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında Kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946034
BIST
10:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.378
En Düşük
1.376
10:058,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0270
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:0510,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0369
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:05499,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,77
|Açılış
|: 499,58
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
499,97
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:05
|VKFYO
|7,81
|1.871.585
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|6.134.755
|% 10,00
|
|KRVGD
|15,51
|5.714.885
|% 7,86
|
|ISBIR
|6.000,10
|270.005
|% 7,14
|
|MEDTR
|32,84
|69.034.153
|% 6,62
|
|PKENT
|2.370,00
|82.775
|% -7,42
|
|KGYO
|5,85
|113.991
|% -5,19
|
|YAPRK
|34,64
|1.090.811
|% -4,99
|
|DOBUR
|14,94
|20.803
|% -2,99
|
|VAKKO
|11,85
|892.332
|% -2,87
|
|MEDTR
|32,84
|69.034.153
|% 6,62
|
|ARCLK
|32,60
|31.224.753
|% 0,68
|
|THYAO
|13,77
|23.430.059
|% 0,22
|
|KOZAL
|112,10
|21.407.009
|% -0,62
|
|SASA
|29,06
|20.670.097
|% 1,54
|
|MRGYO
|1,10
|11.476.014
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,25
|6.675.844
|% 3,31
|
|PETKM
|5,22
|12.475.695
|% -0,19
|
|GARAN
|8,39
|19.596.536
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,04
|2.203.837
|% 0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7045
|8,7066
|% 0,31
|
|Euro
|10,3199
|10,3352
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,9782
|12,0383
|% 0,08
|
|Frank
|9,3743
|9,4308
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3072
|2,3188
|% -0,00
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|2,17
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,40
|0,02
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,14
|