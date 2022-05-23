***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
23.05.2022 09:24
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
09.05.2022- 20.05.2022
Açıklamalar
ORGE.E paylarında 09.05.2022- 20.05.2022 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031637
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
0
En Düşük
0
18:0515,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0489
|Açılış
|: 15,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8700
|
15,9720
En Düşük
15,8720
18:0516,9056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1045
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,9443
En Düşük
16,8034
18:05950,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 7,83
|Açılış
|: 950,38
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
953,51
En Düşük
943,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|12,53
|9.700.909
|% 0,00
|
|PCILT
|12,40
|13.156.876
|% 0,00
|
|LIDER
|17,39
|50.176.367
|% 0,00
|
|SONME
|29,80
|2.803.192
|% 0,00
|
|TATGD
|14,16
|11.619.771
|% 0,00
|
|VAKKO
|12,53
|9.700.909
|% 0,00
|
|PCILT
|12,40
|13.156.876
|% 0,00
|
|LIDER
|17,39
|50.176.367
|% 0,00
|
|SONME
|29,80
|2.803.192
|% 0,00
|
|TATGD
|14,16
|11.619.771
|% 0,00
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 0,00
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 0,00
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 0,00
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,00
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9296
|15,9370
|% 0,40
|
|Euro
|16,8944
|16,9163
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,9899
|20,0902
|% 1,13
|
|Frank
|16,3409
|16,4393
|% 0,75
|
|Riyal
|4,2420
|4,2633
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|6,95
|
|Altın Gr.
|951
|951
|8,77
|
|Cumhuriyet
|6.289
|6.384
|53,00
|
|Tam
|6.256
|6.412
|10,48
|
|Yarım
|3.024
|3.102
|5,07
|
|Çeyrek
|1.517
|1.551
|2,53
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,15
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,04
|