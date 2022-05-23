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***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

23.05.2022 09:24
***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
09.05.2022- 20.05.2022
Açıklamalar

ORGE.E paylarında  09.05.2022- 20.05.2022  döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031637


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKKO 12,53 9.700.909 % 0,00  
PCILT 12,40 13.156.876 % 0,00  
LIDER 17,39 50.176.367 % 0,00  
SONME 29,80 2.803.192 % 0,00  
TATGD 14,16 11.619.771 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9296 15,9370 % 0,40  
Euro 16,8944 16,9163 % 0,69  
Sterlin 19,9899 20,0902 % 1,13  
Frank 16,3409 16,4393 % 0,75  
Riyal 4,2420 4,2633 % 0,55  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.854 6,95  
Altın Gr. 951 951 8,77  
Cumhuriyet 6.289 6.384 53,00  
Tam 6.256 6.412 10,48  
Yarım 3.024 3.102 5,07  
Çeyrek 1.517 1.551 2,53  
Gümüş.Ons 21,91 21,94 0,16  
Gümüş Gr. 11,26 11,27 0,15  
B. Petrol 111 111 1,04  
Seans Raporu 18:05
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