***AKMEN* *AKM* *ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
01.08.2022 10:28
***AKMEN******AKM******ORGE*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
AKM
Dönem
18.07.2022- 29.07.2022
Açıklamalar
ORGE.E
paylarında
18.07.2022- 29.07.2022
döneminde likidite sağlayıcılı
ğı kapsamında kurumumuzca
yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050157
BIST
12:412.640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 47,73
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.640
En Düşük
2.600
12:4117,9534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0406
|Açılış
|: 17,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
12:4118,4285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1076
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2569
12:411.020,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.020,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,97
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler12:41
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|FLAP
|4,75
|39.082.158
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|24.598.961
|% 9,95
|
|NTGAZ
|12,40
|45.369.703
|% 9,93
|
|ICBCT
|6,87
|35.938.458
|% 9,92
|
|IMASM
|70,05
|14.805.714
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|80.213.165
|% -9,92
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|KAPLM
|63,20
|5.975.719
|% -8,34
|
|LIDFA
|8,28
|18.837.621
|% -6,44
|
|SISE
|22,94
|1.599.669.521
|% 5,13
|
|THYAO
|51,05
|1.189.358.090
|% 1,29
|
|SASA
|45,90
|1.051.677.495
|% 3,19
|
|TUPRS
|273,00
|606.690.833
|% 1,71
|
|EREGL
|28,04
|594.789.351
|% 1,52
|
|ODAS
|3,89
|529.690.045
|% 4,29
|
|EKGYO
|3,10
|422.840.431
|% 0,32
|
|YKBNK
|4,78
|353.567.144
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,71
|126.068.445
|% 0,00
|
|SISE
|22,94
|1.599.669.521
|% 5,13
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9398
|17,9534
|% 0,23
|
|Euro
|18,4023
|18,4285
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,9089
|22,0188
|% 0,74
|
|Frank
|18,8298
|18,9432
|% 0,43
|
|Riyal
|4,7641
|4,7879
|% 0,19
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|0,62
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.767
|6.869
|19,00
|
|Tam
|6.799
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|8,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,33
|