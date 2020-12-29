***AKMEN* *HALKB* *ALNTF* *AKTIF* *EKTVK* *SKYMD* *AKBNK* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******HALKB******ALNTF******AKTIF******EKTVK******SKYMD******AKBNK******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKBNK, AKMEN, ALNTF, EKTVK, ERGLI, SKYMD, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5FA2016 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 29.12.2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM42127 FİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF22116 FİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.12.2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2030 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRSERTTA2013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.12.2020 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRSERTTA2013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2055 FİNANSMAN BONOSU 29.12.2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHAL62811 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 29.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895444BIST